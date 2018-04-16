Как правильно выбрать вуз и что делать, если ваш вуз лишили аккредитации

В этом году несколько десятков российских вузов были лишены государственной аккредитации или лицензии на право заниматься образовательной деятельностью. Первое означает, что вузы не могут выдавать дипломы государственного образца, второе — что они фактически закрыты. Тысячи студентов столкнулись с необходимостью переводиться в другие образовательные учреждения. Между тем обязанность предоставить студенту возможность продолжить обучение в другом вузе полностью возлагается на лишенное лицензии или аккредитации образовательное учреждение.

Как не остаться один на один с проблемой и защитить свое право на образование? На самые важные вопросы ответил председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование» Виктор Панин

Дарья Бурлакова