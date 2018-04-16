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В школе №236 на Коровинском шоссе выступит Екатерина Корниенко с мотивационным мастер-классом
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В школе №236 на Коровинском шоссе выступит Екатерина Корниенко с мотивационным мастер-классом 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В ближайшую среду, 18 апреля, в школе № 236 Дмитровского района выступит педагог Екатерина Корниенко с мотивационным мастер-классом «Сила полезных привычек». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Екатерина Корниенко расскажет посетителям о том, как сформировать в себе полезные привычки для достижения цели, — отметил представитель администрации. — На мастер-классе она продемонстрирует упражнения и ответит на все вопросы присутствующих.
Начало в 17.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Напоминаем, школа № 236 располагается по адресу Коровинское шоссе, д. 24а. Мастер-класс состоится на четвертом этаже в аудитории 4.8. (мю)
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