В школе №236 на Коровинском шоссе выступит Екатерина Корниенко с мотивационным мастер-классом

В ближайшую среду, 18 апреля, в школе № 236 Дмитровского района выступит педагог Екатерина Корниенко с мотивационным мастер-классом «Сила полезных привычек». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Екатерина Корниенко расскажет посетителям о том, как сформировать в себе полезные привычки для достижения цели, — отметил представитель администрации. — На мастер-классе она продемонстрирует упражнения и ответит на все вопросы присутствующих.

Начало в 17.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Напоминаем, школа № 236 располагается по адресу Коровинское шоссе, д. 24а. Мастер-класс состоится на четвертом этаже в аудитории 4.8. (мю)