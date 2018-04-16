Школьники Некрасовки побывали на лекции «Задачи с параметром»

Старшеклассники инженерного профиля школы № 2048 района Некрасовка посетили лекцию «Задачи с параметром» в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

«Навык решения задач с параметрами полезен не только в математике. Решая задачи по физике, химии, экономике, ученик тоже имеет дело с параметрами. На лекции было уделено серьезное внимание основным теоретическим понятиям, а также систематизированы методы решения типовых задач для каждого из разделов математики», — сообщается на сайте учреждения. (вт)