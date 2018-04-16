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Педагоги школы на Костромской обсудили основные качества классного руководителя
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Педагоги школы на Костромской обсудили основные качества классного руководителя 

Управа Алтуфьевского района 3 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В среду, 11 апреля, в школе №1370 Алтуфьевского района прошел педагогический совет «Классный руководитель — директор класса», в рамках которого обсуждались актуальные вопросы, связанные с изменениями в понимании самой роли и функциональных обязанностей классного руководителя. Об этом сообщается на официальном сайте школы.
«Были представлены новые формы и технологии работы с классом и родителями, обсуждались критерии и показатели эффективности работы. Все педагоги приняли активное участие в групповом тренинге, основной целью которого стала «перезагрузка» устаревших и привычных понятий и принятие нового подхода, нацеленного на более тесный контакт с каждым ребёнком и его семьей, умение предупредить ситуацию, а не работать только по факту ее наступления», — уточняется в сообщении.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)
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