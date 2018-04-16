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Третьеклассники из Отрадного побывали в парке «Зарядье»
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Третьеклассники из Отрадного побывали в парке «Зарядье» 

Управа района Отрадное 3 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 3 «А» класса школьного отделения № 4 школы № 953 на минувшей неделе побывали в парке «Зарядье». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Третьеклассники приняли участие в мастер-классе «Рисуем микромир», а также посетили лабораторное занятие, в ходе которого у ребят была возможность увидеть с помощью микроскопов разнообразие жизни вокруг, — рассказали в администрации школы.
Кроме того, школьники посетили «Подземный музей», где разместился современный археологический музей. В рамках экскурсии по нему дети вместе учителем повторили материал по окружающему миру «Москва. История ее строительства». (вт)
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