Третьеклассники из Отрадного побывали в парке «Зарядье» 

Ученики 3 «А» класса школьного отделения № 4 школы № 953 на минувшей неделе побывали в парке «Зарядье». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Третьеклассники приняли участие в мастер-классе «Рисуем микромир», а также посетили лабораторное занятие, в ходе которого у ребят была возможность увидеть с помощью микроскопов разнообразие жизни вокруг, — рассказали в администрации школы.
Кроме того, школьники посетили «Подземный музей», где разместился современный археологический музей. В рамках экскурсии по нему дети вместе учителем повторили материал по окружающему миру «Москва. История ее строительства». (вт)