Третьеклассники из Отрадного побывали в парке «Зарядье»

Ученики 3 «А» класса школьного отделения № 4 школы № 953 на минувшей неделе побывали в парке «Зарядье». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Третьеклассники приняли участие в мастер-классе «Рисуем микромир», а также посетили лабораторное занятие, в ходе которого у ребят была возможность увидеть с помощью микроскопов разнообразие жизни вокруг, — рассказали в администрации школы.