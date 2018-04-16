Ещё
Ученики школы № 1534 стали победителями и призерами конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики школы № 1534 стали победителями и призерами конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату» 

Твоя Газета 3 часа назад
Фото: Твоя Газета
На днях ученики школы № 1534 представили свои проектные и исследовательские работы на метапредметных секциях «Идея», «Метод», «Среда», «Поиск» конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату».
Конференция проходила в рамках мероприятий городского проекта «Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования» на территории Московского Дворца пионеров. Всего на конференцию от школы № 1534 было заявлено 7 работ, 3 из них стали победителями, а 2 — призерами.
Такое признание является большим достижением для юных ученых и их наставников.
Твоя Газета: последние новости
Преподаватель образовательного комплекса стал лауреатом конкурса «Учитель года Москвы 2018» Учителя биологии и географии ознакомились с образовательными возможностями парка «Зарядье» Кадеты школы № 1534 приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение324
Москва назвала виновника химатаки в Сирии163
Кремль призвал россиян не играть в прятки506
Кобзон доставлен в больницу164
МИД предупредил россиян об угрозе30
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение