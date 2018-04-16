Ученики школы № 1534 стали победителями и призерами конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату»

На днях ученики школы № 1534 представили свои проектные и исследовательские работы на метапредметных секциях «Идея», «Метод», «Среда», «Поиск» конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату».

Конференция проходила в рамках мероприятий городского проекта « Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования» на территории Московского Дворца пионеров. Всего на конференцию от школы № 1534 было заявлено 7 работ, 3 из них стали победителями, а 2 — призерами.

Такое признание является большим достижением для юных ученых и их наставников.