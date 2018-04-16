«Космический» визит нанесли школьники из Коптева младшим товарищам

Ученики седьмого класса школы № 1576 на Большой Академической стали гостями дошколят в рамках проекта «Мой старший друг учится в гимназии».

— Обучающиеся в школе регулярно бывают в гостях у малышей. На этот раз визит им нанесли ученики седьмых классов. Школьники подготовили для ребят интересную программу, посвященную Дню космонавтики, — отметил представитель администрации школы.

Так, семиклассники показали презентацию «Гагаринский урок» про освоение космоса, а также подготовили книжно-иллюстративную выставку. Дети вместе пели, играли в «космические» игры и танцевали. (ео)