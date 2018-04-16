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В МГТУ ГА прошел День карьеры
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В МГТУ ГА прошел День карьеры 

Префектура САО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В Московском государственном техническом университете гражданской авиации прошел День карьеры «Профессионалы Гражданской авиации — 2018» — традиционное для вуза мероприятие, на котором компании-работодатели представляют свои вакансии и возможности стажировки.
Текущей весной День карьеры пришелся на один из главных праздников для всех работников и любителей авиационной сферы — День космонавтики. В стенах ведущего вуза гражданской авиации расположились представительства 15 компаний-работодателей, в числе которых и представители крупнейших предприятий отрасли — аэропортов, конструкторских бюро, организаций по техническому обслуживанию и ремонту и др. Студенты МГТУ ГА получили возможность подыскать себе компанию для практики, оставить анкету на рассмотрение для прохождения стажировки, а также получить всю интересующую информацию о ведущих компаниях отрасли.
«Для нас мало только обучить студента профессии, мы заботимся об их дальнейшем трудоустройстве. Студент должен знать, куда можно пойти работать, к чему готовиться, а работодатель, в свою очередь, заинтересован в студентах, которые знают, что их ждет на предприятии. Поэтому мероприятия подобного рода — неотъемлемая часть образовательного процесса!» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.
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