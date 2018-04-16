Московские школьницы попали в больницу после распыления баллончика

Двух московских школьниц госпитализировали после распыления баллончика. Как пишет телеканал 360 , инцидент произошел в школе №1429 в центре Москвы , в Переведеновском переулке. Во время перемены кто-то распылил газовый баллончик, через несколько минут медики «Скорой помощи» увезли в больницу 12-летних девочек.

Сейчас в школе устанавливают причину и ищут виновного, проходит заседание педсовета. Педагог, отвечающая в школе за технику безопасности, отметила, что сами пострадавшие ученицы не были причастны к распылению.