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Московские школьницы попали в больницу после распыления баллончика
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Московские школьницы попали в больницу после распыления баллончика 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Двух московских школьниц госпитализировали после распыления баллончика. Как пишет телеканал 360, инцидент произошел в школе №1429 в центре Москвы, в Переведеновском переулке. Во время перемены кто-то распылил газовый баллончик, через несколько минут медики «Скорой помощи» увезли в больницу 12-летних девочек.
Сейчас в школе устанавливают причину и ищут виновного, проходит заседание педсовета. Педагог, отвечающая в школе за технику безопасности, отметила, что сами пострадавшие ученицы не были причастны к распылению.
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