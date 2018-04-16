В школе на Зеленодольской состоялся конкурс проектов по английскому языку

Конкурс проектов по английскому языку в параллели четвертых классов состоялся в корпусе №4 школы №2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации школы.

— В рамках мероприятия была проведена недельная подготовка проектных исследований. Каждый ученик выступал перед классом и защищал свой проект лично. Проводилась тренировка монологического высказывания с последующими ответами на вопросы по теме исследования, а слушающие закрепляли понимание иноязычной речи на слух и навыки аудирования, — пояснил представитель школы.

Добавим, что школа №2090 имени Паперника расположена по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)