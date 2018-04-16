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Школьники Старого Крюково успешно представили Зеленоград на Курчатовской конференции
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Школьники Старого Крюково успешно представили Зеленоград на Курчатовской конференции 

Старое Крюково 50 минут назад
Фото: Старое Крюково
Проекты учащихся школы №853 стали победителями и призерами научно-практической конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату».
Как сообщили в образовательном учреждении, в рамках конференции была организована устная и стендовая защита работ школьников — участников Курчатовского проекта, работали секции для педагогов. Для участников мероприятия прошли лекции ведущих ученых НИЦ «Курчатовский институт», посвященные современным вопросам развития науки, были организованы встречи с вузами-партнерами, мастер-классы по работе с современным учебным оборудованием на английском языке.
Работа конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату» завершилась оглашением результатов конкурсных отборов и награждением победителей и призеров в различных секциях и возрастных категориях. По итогам выступлений учащихся проект «Создание сканирующего туннельного микроскопа» победил в секции «Метод» для 10-11 классов, проект «Получение аспирина из коры ивы» стал призером в той же секции.
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