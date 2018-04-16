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«Проводим свое расследование»: учитель рассказала о распылении баллончика в московской школе
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«Проводим свое расследование»: учитель рассказала о распылении баллончика в московской школе 

360tv.ru 58 минут назад
После того, как две московские школьницы пострадали от распыления газового баллончика и попали в больницу, их педагоги начали собственное расследование случившегося. Об этом телеканалу «360» рассказала учитель школы № 1429.
По словам женщины, в школе она отвечает за профилактику травматизма.
Я позвонила в скорую в 12:08. Значит это все случилось в 11:40. Мы эвакуировали детей. Сейчас просто устанавливаем данные, пока не можем ничего сказать
— Юлия, учитель.
Педагог отметила, что сами пострадавшие девочки не были причастны к распылению.
Школа, в которой 16 апреля произошло ЧП, находится в Переведеновском переулке в центре столицы. Кто именно принес баллончик и распылил его, пока неизвестно.
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