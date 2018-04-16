«Проводим свое расследование»: учитель рассказала о распылении баллончика в московской школе

После того, как две московские школьницы пострадали от распыления газового баллончика и попали в больницу, их педагоги начали собственное расследование случившегося. Об этом телеканалу «360» рассказала учитель школы № 1429.

По словам женщины, в школе она отвечает за профилактику травматизма.

Я позвонила в скорую в 12:08. Значит это все случилось в 11:40. Мы эвакуировали детей. Сейчас просто устанавливаем данные, пока не можем ничего сказать

— Юлия, учитель.

Педагог отметила, что сами пострадавшие девочки не были причастны к распылению.

Школа, в которой 16 апреля произошло ЧП, находится в Переведеновском переулке в центре столицы. Кто именно принес баллончик и распылил его, пока неизвестно.