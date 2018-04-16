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Студенты московских вузов смогут сдать кровь ко Дню донора
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Студенты московских вузов смогут сдать кровь ко Дню донора 

Агентство «Москва» 1 час назад
Студенты пяти московских вузов с 16 по 28 апреля 2018 г. смогут сдать кровь в рамках мероприятий, приуроченных к Национальному дню донора. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«В медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы стартуют акции, приуроченные к Национальному дню донора: в рамках мероприятий будет организован сбор крови, лекции для населения, а также выездные донорские мероприятия для студентов московских вузов. С 16 по 28 апреля мобильные пункты центра крови им. О. Гаврилова будут организованы в городских вузах для студентов, желающих присоединиться к донорскому движению», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятия буду проводиться в Московском государственном университете им. М. Ломоносова, Московском государственном юридическом университете им. О. Кутафина, Российском экономическом университете им. Г. Плеханова, Московском государственном университете пищевых производств, Московском городском педагогическим университете.
Кроме того, в рамках мероприятий к Национальному дню донора с 17 по 27 апреля в городских поликлиниках будут организованы тематические лекции для населения, а 19 апреля в медицинских организациях Москвы можно будет сдать кровь.
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля ежегодно с 2007 г.
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