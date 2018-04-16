VII Международный форум «Евразийский образовательный диалог» соберет более 700 специалистов из России, Европы и Китая 

26 — 27 апреля в Ярославле в седьмой раз пройдет Международный форум «Евразийский образовательный диалог». Это совместное мероприятие Правительства области, Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора. Координаторами форума выступают региональный департамент образования, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и ярославский Институт развития образования.
Форум уже стал авторитетной дискуссионной площадкой по вопросам развития образования для ученых, педагогов и экспертов. В этом году в мероприятии примут участие более 700 человек — представители большинства регионов России, а также гости из Китая, Германии и Австрии.
Главная тема обсуждения — развитие кадрового потенциала системы образования. Будут рассмотрены национальная система учительского роста, перспективы внедрения профессиональных стандартов педагогических кадров, эффективные модели и практики подготовки педагогов, преемственность среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования в подготовке и развитии учителей, обновление содержания и технологий дополнительного профессионального образования и множество других тем.
Также в программе форума — презентация опыта зарубежных участников, заседание Национальной ассоциации организаций дополнительного профессионального педагогического образования, заседание руководителей национальных научных центров Российской академии образования. Под председательством заместителя министра образования и науки РФ Татьяны Синюгиной состоится первое заседание рабочей группы по модернизации дефектологического образования. Кроме того, будут обсуждаться вопросы высшего и среднего профессионального педагогического образования.