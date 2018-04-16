VII Международный форум «Евразийский образовательный диалог» соберет более 700 специалистов из России, Европы и Китая

Германии и Австрии. Форум уже стал авторитетной дискуссионной площадкой по вопросам развития образования для ученых, педагогов и экспертов. В этом году в мероприятии примут участие более 700 человек — представители большинства регионов России , а также гости из Китая

Главная тема обсуждения — развитие кадрового потенциала системы образования. Будут рассмотрены национальная система учительского роста, перспективы внедрения профессиональных стандартов педагогических кадров, эффективные модели и практики подготовки педагогов, преемственность среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования в подготовке и развитии учителей, обновление содержания и технологий дополнительного профессионального образования и множество других тем.