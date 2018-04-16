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Десятки российских вузов проводят в Туркменистане образовательную выставку
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Десятки российских вузов проводят в Туркменистане образовательную выставку 

Мир24 1 час назад
В Ашхабаде открылась трехдневная образовательная выставка вузов России. В ней принимают участие 33 высших учебных заведения, сообщает РИА «Новости».
Презентации российских вузов проходят в Туркменском государственном институте транспорта и связи. Ученики выпускных классов школ Туркменистана, а также прошлогодние выпускники, которые в этом году повторят попытку стать студентами, обсуждают с преподавателями и представителями вузов вопросы получения образования в РФ.
Свои образовательные услуги абитуриентам из Туркменистана предлагают Марийский госуниверситет, Каспийский институт морского и речного транспорта, Поволжский государственный технологический университет, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, Адыгейский госуниверситет, Воронежский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Московский государственный строительный университет и другие.
Поскольку Туркменистан и Россия длительное время жили в рамках одного государства, туркменские абитуриенты имеют право на бесплатное получение вузовского образования в РФ, к тому же большинство из них свободно владеет русским языком.
«Туркменские студенты хорошие и воспитанные, с сильным русским языком, жаль только, что их в нашем вузе так мало — всего 25», — рассказала директор центра международного образования Московского государственного строительного университета Елена Толстых.
Ежегодно в Туркменистане средние школы заканчивают около 100 тысяч человек. Вузы страны могут принять около 10 тысяч абитуриентов.
Остальные выпускники могут обучаться в зарубежных вузах. Основные студенческие потоки из Туркменистана направляются в Россию, Турцию, Беларусь и Украину.
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