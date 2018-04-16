Школьники побывали в Колледже индустрии гостеприимства и менеджмента №23

День открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» прошел в КИГМ №23.

Активными участниками мероприятия стали учащиеся преображенской школы №1080 «Экополис». Единый день открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» стал составной частью профессионального марафона «Карьерный навигатор. Масштаб — город Москва ».

В этот день для гостей работали мастерские — в каждой ребят познакомили со специальностями, которые можно получить в колледже. Для школьников провели мастер-классы, посвященные индустрии гостеприимства, Пасхе, созданию дизайна интерфейса, и другие. А проводниками в этот новый для подростков мир служили студенты колледжа. Они показали ребятам, в какие лабораториях и кабинетах проходят занятия. В каких-то помещениях студенты учатся технологии химической обработки изделий, в каких-то — осваивают алгоритм обслуживания номеров в гостиницах. Школьники с интересом прошли тестирование и проконсультировались по вопросам поступления в КИГМ №23.