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Школьники побывали в Колледже индустрии гостеприимства и менеджмента №23
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Школьники побывали в Колледже индустрии гостеприимства и менеджмента №23 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
День открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» прошел в КИГМ №23.
Активными участниками мероприятия стали учащиеся преображенской школы №1080 «Экополис». Единый день открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» стал составной частью профессионального марафона «Карьерный навигатор. Масштаб — город Москва».
В этот день для гостей работали мастерские — в каждой ребят познакомили со специальностями, которые можно получить в колледже. Для школьников провели мастер-классы, посвященные индустрии гостеприимства, Пасхе, созданию дизайна интерфейса, и другие. А проводниками в этот новый для подростков мир служили студенты колледжа. Они показали ребятам, в какие лабораториях и кабинетах проходят занятия. В каких-то помещениях студенты учатся технологии химической обработки изделий, в каких-то — осваивают алгоритм обслуживания номеров в гостиницах. Школьники с интересом прошли тестирование и проконсультировались по вопросам поступления в КИГМ №23.
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