Школьники района Сокольники стали участниками проекта «Ломоносовский Обоз»

С 2 по 15 апреля прошел масштабный культурно-образовательный проект «Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России », который является частью комплексной программы АНО «ЗВЕЗДА» — «Международный Ломоносовский Клуб (МЛК)». В рамках программы 100 школьников из 40 регионов России посетили ведущие промышленные производства и вузы Уральского федерального округа.

От района Сокольники в проекте «Ломоносовский обоз» приняли участие двое учеников ГБОУ «Школы Ломоносова» №1530 — Семен Обрубов и Наталья Данковцева. Юные жители Сокольников проявили инициативу, прошли обзор и вошли в сотню участников проекта. Вместе с другими выпускниками школ ребята из школы №1530 познакомились с местными работодателями, встретились с известными жителями. Учащиеся получили возможность оценить образовательные, профессиональные, исторические и социально-экономические характеристики УрФО, чтобы затем представить проекты, решающие конкретные задачи региона. Поездка не ограничилась образовательными моментами. Для ребят также подготовили культурную программу с посещением галерей, музеев, публичные лекции и мастер-классы известных промышленников, ученых, спортсменов.

города Тобольска. В этом году «Ломоносовский Обоз» проводится при предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских Грантов. Проект направлен на выявление и развитие талантливой молодежи и формирование интеллектуального потенциала России в образовании, науке, культуре, экономике. Программа осуществляется при поддержке Минобрнауки РФ , ОНФ, губернаторов и администраций Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа Ломоносова».