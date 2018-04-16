В Новосибирской области началась подготовка к аттестации в школах

В понедельник, 16 апреля, глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании поставил перед региональным министерством образования , а также и руководителями всех муниципальных образований региона, провести итоговую аттестацию на высоком уровне. По его мнению, тщательное соблюдение всех процедур проведения итоговой аттестации, обеспечение безопасности в пунктах проведения экзаменов и создание максимально комфортных условий для их сдачи — ключевые задачи и местных властей, и руководителей общеобразовательных организаций: «Для Новосибирской области, которая претендует на звание основного центра образования в Сибирском Федеральном округе, проведение ГИА на высочайшем уровне особенно важно», — подчеркнул Андрей Травников.

Глава министерства образования Сергей Федорчук в разговоре с Андреем Травниковым сообщил, что при подготовке к проведению аттестации на территории Новосибирской области особое внимание уделено обеспечению информационной безопасности и объективному проведению итоговой аттестации.

Известно, что на сегодняшний день в Региональную информационную систему ГИА-11 внесены данные 15405 человек, а в региональную информационную систему ГИА-9 — 27768 человек.

В ходе совещания обсуждалось и то, что в ходе проведения экзамена должны быть организованы комфортные условия, включая предоставление в случае необходимости медицинской помощи участникам экзамена. Кроме того, будет обеспечена полная техническая готовность пунктов проведения экзаменов. Со стороны глав, руководителей органов управления образованием муниципалитетов, руководителей образовательных организаций глава региона Андрей Травников поручил организовать особый контроль за организацией и проведением ГИА на муниципальном уровне. Необходимо обеспечить общественный порядок и общественную безопасность при проведении государственной итоговой аттестации.

Фото: pixabay.com, пресс-служба правительства Новосибирской области.