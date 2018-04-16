Ученики красноярской школы зарабатывают на мусоре

В красноярской школа № 92 зарабатывают деньги на мусоре. Второй год здесь ведут раздельный сбор отходов. Бумага складируется в специальном помещении — ее сдают раз в месяц. Пластик собирают в отдельный контейнер — затем эти отходы прессуют и вывозят примерно раз в полгода. В школе планируют поставить контейнеры и для стекла и для других отходов и действовать по тому же принципу.

Самые большие проблемы — с пишевыми отходами, то есть с несъеденными блюдами из школьной столовой. Чтобы их собирать, нужна специальная площадка на хозяйственном дворе, для них устанавливается специальный, усиленный график вывоза мусора. Ученик 92-й школы Максим Прокопенко вместе с папой и учителем придумал новый способ хранения и утилизации пищевых отходов. Он разработал устройство для переработки продуктов, причем оно позволяет использовать их вторично. Остатки пищи помещаются в барабан, перемалываются дробилкой и прессуются в брикеты, которые упаковываются в полиэтилен. Так их легко хранить и транспортировать. Что-то можно выбросить, а что-то — использовать как корма для животных. В школе такой подход назвали «кругом безотходности».

За макулатуру и пластик школа получает деньги. Суммы не очень большие, но их хватает на покупку семян и саженцев для школьного двора. Его тоже убирают и благоустраивают дети, их учителя и родители. Во дворе много газонов, скамеек, есть малые архитектурные формы, детская и спортивная площадки. Сейчас подготовка двора к лету уже началась.

«Все школы и детские сады города принимают участие в двухмесячнике по благоустройству и озеленению города, — отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова . — В большинстве образовательных учреждениях созданы «трудовые десанты» — педагоги, дети и родители вместе выходят на субботники, убирают территорию, сажают деревья, готовят участки к лету. В преддверии лета в дошкольных учреждениях, например, планируют посадить порядка 500 тысяч цветов. В период каникул около 50 учреждений планируют модернизировать территории школ и детских садов. Проекты будут представлены на первом городском фестивале инфраструктурных решений. Учреждения планируют оборудовать прогулочные зоны, сенсорные парки, спортивные и игровые площадки, метеостанции, образовательные уголки, коворкинг-центры, экологические тропы и многое другое».

Фото: пресс-служба мэрии.