Учащиеся Школы № 2006 приняли участие в конференции «Старт в медицину» 

12 апреля прошла конференция «Старт в медицину». Это настоящая конференция для будущих врачей и психологов. Активное участие в ней приняли ребята из школы № 2006.
Конференция проходит ежегодно в первом Медицинском институте. Принять участие в ней могут школьники Москвы по предварительной регистрации. Ребята из школы № 2006 принимают участие в этом увлекательном мероприятии уже не в первый раз. В этом году Первый медицинский университет принимал участников на своей площадке в 2-х корпусах: Анатомическом и Физиологическом. Организация была на высшем уровне. Сначала ребята зарегистрировались и получили программки, бейджики и памятные сувениры. Затем их проводили в конференц-зал для защиты проектов. Школа № 2006 представляла четыре проекта: «Влияние типа восприятия учеников на образовательный процесс», «Донорство крови и ее компонентов», «Что такое аллергия и как ей противостоять», «Влияние прослушивания различных жанров музыки на психический процесс — внимание». Хотелось бы отметить доброжелательность жюри, члены которого давали необходимые советы и рекомендации, вызывали детей на дискуссию. Участники смогли рассказать о том, что их интересует, а также выслушать других ребят. После конференции ребята с удовольствием обменялись мнениями о работах друг друга. В финале все получили сертификаты участников и были приглашены на награждение.