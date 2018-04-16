В школе №1265 прошла выставка проектов ландшафтной школы Le Paysage

На выставке российско-французской ландшафтной школы Le Paysage, которая открылась в школе №1265 в начале этого учебного года, представлены экспонаты, созданные ее учениками в возрасте с 7 до 17 лет: объемные макеты, движущаяся инсталляция, макеты «лэнд-арт» из корней, ветвей, семян и мха.

По словам директора ландшафтной школы Le Paysage школы №1265 Ольги Родиной, в образовательном заведении детям прививают не только ландшафтные знания, но и развивают экологическое мышление и творческое начало.

МГУ, Так, юные ландшафтные архитекторы из школы №1265 вместе со студентами профильных факультетов РАНХиГС РУДН разрабатывают проект благоустройства пришкольной территории.

Мастер-классы в школе Le Paysage ведет мэтр садово-паркового искусства, автор концепции ландшафтного парка ВДНХ Мишель Пена . На одном из своих занятий, например, он показал школьникам, как можно работать с бумагой: неожиданно смял кусок бумаги и продемонстрировал удивленным детям пластичный материал для работы.

Дети в ландшафтной школе работают с природными материалами и развивают мелкую моторику — школьники создают картины из семян зерновых и бобовых. Ребята выполняют задания по колористике — рисуют фасады зданий в разных районах, от промышленных до экологичных. Между фасадов школьники располагают самые подходящие по стилю деревья, которые создают законченный ландшафтный проект.

На выставке в школе № 1265 представлена инсталляция в виде ажурного земного шара с шагающим Маленький принцем и парящими над ним птицами — перифраз повести Антуана де Сент-Экзюпери , а также работы одного из педагогов Le Paysage Сергея Карепанова, профессионального садового фотографа, который знакомит школьников с особенностями благоустройства французского сада.

Российско-французская ландшафтная детская школа Le Paysage школы №1265 знакомит российских школьников с профессией ландшафтного дизайнера и архитектора, формирует пространственное мышление и умение организовать окружающую среду.