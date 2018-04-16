Ещё
В школе №1265 прошла выставка проектов ландшафтной школы Le Paysage
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе №1265 прошла выставка проектов ландшафтной школы Le Paysage 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
На выставке российско-французской ландшафтной школы Le Paysage, которая открылась в школе №1265 в начале этого учебного года, представлены экспонаты, созданные ее учениками в возрасте с 7 до 17 лет: объемные макеты, движущаяся инсталляция, макеты «лэнд-арт» из корней, ветвей, семян и мха.
По словам директора ландшафтной школы Le Paysage школы №1265 Ольги Родиной, в образовательном заведении детям прививают не только ландшафтные знания, но и развивают экологическое мышление и творческое начало.
Так, юные ландшафтные архитекторы из школы №1265 вместе со студентами профильных факультетов РАНХиГС, МГУ, РУДН разрабатывают проект благоустройства пришкольной территории.
Мастер-классы в школе Le Paysage ведет мэтр садово-паркового искусства, автор концепции ландшафтного парка ВДНХ Мишель Пена. На одном из своих занятий, например, он показал школьникам, как можно работать с бумагой: неожиданно смял кусок бумаги и продемонстрировал удивленным детям пластичный материал для работы.
Дети в ландшафтной школе работают с природными материалами и развивают мелкую моторику — школьники создают картины из семян зерновых и бобовых. Ребята выполняют задания по колористике — рисуют фасады зданий в разных районах, от промышленных до экологичных. Между фасадов школьники располагают самые подходящие по стилю деревья, которые создают законченный ландшафтный проект.
На выставке в школе № 1265 представлена инсталляция в виде ажурного земного шара с шагающим Маленький принцем и парящими над ним птицами — перифраз повести Антуана де Сент-Экзюпери, а также работы одного из педагогов Le Paysage Сергея Карепанова, профессионального садового фотографа, который знакомит школьников с особенностями благоустройства французского сада.
Российско-французская ландшафтная детская школа Le Paysage школы №1265 знакомит российских школьников с профессией ландшафтного дизайнера и архитектора, формирует пространственное мышление и умение организовать окружающую среду.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Сергей Доренко прочитает "Тотальный диктант" в библиотеке Данте Алигьери Путин поддержал идею Собянина о создании в Москве единого научного кластера В Москве открыли аллею советских правителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки27
Согласована единая позиция по Сирии217
Россиянин уехал на дачу и пожалел25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии294
Федеральный канал опозорился с Сирией119
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение