Ещё
Школьники из Бибирева встретились с ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Бибирева встретились с ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
В минувшее воскресенье, 15 апреля, в школе № 1412 прошла традиционная встреча с ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Перед старшеклассниками выступили участники тех событий — председатель общественной организации Союз «Чернобыль» Иван Григорьев и его заместитель Павел Стряпухин. После их выступления состоялся просмотр фильма «Заслонившие собой» о героях-ликвидаторах катастрофы, — рассказали в администрации школы.
В завершение встречи, восьмиклассницы рассказали о школьном музее, посвященном чернобыльцам-жителям Бибирева. От организации Союз «Чернобыль» школа получила грамоту, а всем участникам встречи были вручены памятные значки. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
В СВАО молодые специалисты поучаствуют в «Эстафете профессионального успеха» В Бибиреве прошла акция для школьников «Право знать» На улице Плещеева восстановили освещение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии221
Россиянин уехал на дачу и пожалел25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии295
Федеральный канал опозорился с Сирией120
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение