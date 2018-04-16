Школьники из Бибирева встретились с ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

В минувшее воскресенье, 15 апреля, в школе № 1412 прошла традиционная встреча с ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Перед старшеклассниками выступили участники тех событий — председатель общественной организации Союз «Чернобыль» Иван Григорьев и его заместитель Павел Стряпухин. После их выступления состоялся просмотр фильма «Заслонившие собой» о героях-ликвидаторах катастрофы, — рассказали в администрации школы.

В завершение встречи, восьмиклассницы рассказали о школьном музее, посвященном чернобыльцам-жителям Бибирева. От организации Союз «Чернобыль» школа получила грамоту, а всем участникам встречи были вручены памятные значки. (вт)