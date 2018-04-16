Будущих кадет из Отрадного познакомили с основами военной службы

Мастер-классы по программе курсов «Основы военной службы для кадетских классов в Московской школе» на минувшей неделе прошли в здании школы № 950 на Березовой аллее, 15Б. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Перед будущими воспитанниками кадеты седьмых, восьмых и девятых классов продемонстрировали навыки и умения в разборке-сборке автомата Калашникова, нормативы экипировки в общевойсковой защитный костюм и противогаз, способы оказания первой помощи пострадавшему, а также огневую подготовку в тире школы, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что в завершение мастер-классов все юные и будущие новобранцы получили сертификаты о прохождении этого курса.

(вт)