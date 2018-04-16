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Будущих кадет из Отрадного познакомили с основами военной службы
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Будущих кадет из Отрадного познакомили с основами военной службы 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Мастер-классы по программе курсов «Основы военной службы для кадетских классов в Московской школе» на минувшей неделе прошли в здании школы № 950 на Березовой аллее, 15Б. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Перед будущими воспитанниками кадеты седьмых, восьмых и девятых классов продемонстрировали навыки и умения в разборке-сборке автомата Калашникова, нормативы экипировки в общевойсковой защитный костюм и противогаз, способы оказания первой помощи пострадавшему, а также огневую подготовку в тире школы, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что в завершение мастер-классов все юные и будущие новобранцы получили сертификаты о прохождении этого курса.
(вт)
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