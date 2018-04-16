Производство разработанных уральскими учеными гибридов овощей начнется в 2018 году 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Гибриды томатов и огурцов с улучшенными вкусовыми свойствами, разработанные в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ), начнут производить в 2018 году на базе тепличного комплекса учебно-опытного хозяйства вуза в поселке Студенческий в Свердловской области. Об этом в понедельник сообщил декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.
"Мы реконструировали тепличный комплекс в учебном хозяйстве на базе университета. В этом году мы в полной мере начинаем промышленное семеноводство гибридов томата и огурца. У них улучшены вкусовые качества, внешний вид, а также повышена устойчивость к болезням. Кроме того, они адаптированы под наши погодные условия", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
Он также добавил, что в этом году студенты и специалисты вуза продолжать создавать новые удобрения. «У нас сделано новое удобрение, которое содержит семь питательных элементов. Мы испытываем его уже последний год, и если результаты подтвердятся, то будем делать его в больших масштабах и рекомендовать в производство», — пояснил Карпухин.
Учебно-опытное хозяйство площадью 280 га находится в поселке Студенческий Белоярского городского округа Свердловской области. Агрономы выращивают здесь широкий ассортимент плодово-ягодных, овощных, зерновых культур, разводят пчел и содержат домашних и сельскохозяйственных животных. Целью селекционной работы является получение новых гибридов с заданными свойствами, поэтому хозяйство является площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.
Так, в 2017 году на учебных полях студенты испытали созданные в УрГАУ беспилотные трактор и опрыскиватель, а также адаптировали к климату Уралу крымские розы.
УрГАУ — один из крупнейших в РФ вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действует 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям. В рамках международного сотрудничества в вузе действуют более 40 соглашений с университетами Европы, Азии и стран СНГ.