Производство разработанных уральскими учеными гибридов овощей начнется в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ , 16 апреля. /ТАСС/. Гибриды томатов и огурцов с улучшенными вкусовыми свойствами, разработанные в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ), начнут производить в 2018 году на базе тепличного комплекса учебно-опытного хозяйства вуза в поселке Студенческий в Свердловской области . Об этом в понедельник сообщил декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

"Мы реконструировали тепличный комплекс в учебном хозяйстве на базе университета. В этом году мы в полной мере начинаем промышленное семеноводство гибридов томата и огурца. У них улучшены вкусовые качества, внешний вид, а также повышена устойчивость к болезням. Кроме того, они адаптированы под наши погодные условия", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он также добавил, что в этом году студенты и специалисты вуза продолжать создавать новые удобрения. «У нас сделано новое удобрение, которое содержит семь питательных элементов. Мы испытываем его уже последний год, и если результаты подтвердятся, то будем делать его в больших масштабах и рекомендовать в производство», — пояснил Карпухин.

Учебно-опытное хозяйство площадью 280 га находится в поселке Студенческий Белоярского городского округа Свердловской области. Агрономы выращивают здесь широкий ассортимент плодово-ягодных, овощных, зерновых культур, разводят пчел и содержат домашних и сельскохозяйственных животных. Целью селекционной работы является получение новых гибридов с заданными свойствами, поэтому хозяйство является площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.

Так, в 2017 году на учебных полях студенты испытали созданные в УрГАУ беспилотные трактор и опрыскиватель, а также адаптировали к климату Уралу крымские розы.