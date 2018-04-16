Школьники получили новое оборудование

В школе № 1354 после школьных каникул появилось новое оборудование. Это анатомический стол «Пирогов». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Впервые анатомический стол «Пирогов», ребята увидели и попробовали на нем работать год назад в Сеченовском университете.

Сосуды, органы, патологии органов, все это теперь можно изучать не только по таблицам и рисункам, а в современном 3D формате. Учиться становиться интереснее и увлекательнее. С новым оборудованием учащиеся смогут ещё глубже вникнуть в профессию медика.

Фото взято: http://pirogov.ittradersoft.ru/userdata/gallery/gallery_4.jpg