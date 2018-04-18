Отчетный концерт пройдет в школе искусств Лианозова

В пятницу, 20 апреля, в детской школе искусств имени Калинникова на Абрамцевской улице пройдет отчетный концерт. Свои таланты и навыки продемонстрируют лучшие ученики всех отделений музыкально-исполнительного направления: фортепианного, струнного, духового, хорового, народного и эстрадно-джазового отделов, а также отделения сольного пения. Об этом рассказала заместитель директора школы Ирина Таран.

— Приглашаем всех желающих на концерт. Сейчас проходят последние репетиции, — уточнила Ирина Таран.

Напомним, детская школа искусств имени Калинникова находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Начало в 18.00. Вход свободный, всех желающих будут ждать в Большом концертном зале. (вт)