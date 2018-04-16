Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели для школьников профилактические уроки по безопасности

Сотрудники полиции совместно с членами одной из общественных организаций побеседовали и обсудили с учащимися школ №№1212, 2103, 1103 правила поведения в школе, на улице, в общественных местах и вблизи проведения массовых мероприятий.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Любовь Татарникова смоделировала и разобрала со школьниками различные критические ситуации, в которые подросток может попасть. Инспектор объяснила ребята как правильно себя вести, и куда звонить. Самое главное, по словам, Л. Татарниковой — в критических ситуациях научиться оставаться спокойным и собранным, и ни в коем случае не впадать в панику. Также полицейские рассказали несовершеннолетним об их правах и обязанностях и об уголовной и административной ответственности, которая может наступить в случае совершения правонарушений. Школьники и преподаватели поблагодарили гостей за интересную лекцию.