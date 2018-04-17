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Первый в России кадетский класс Росгвардии открылся в Пермской школе
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Первый в России кадетский класс Росгвардии открылся в Пермской школе 

ТАСС 3 часа назад
Фото: В-курсе.ру
ПЕРМЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Первый в России кадетский класс Росгвардии открылся во вторник в Пермской школе № 101, сообщил во вторник ТАСС начальник управления дополнительного образования и молодежной политики министерства образования и науки Пермского края Дмитрий Жадаев.
"Это первый подобный класс в российской школе, который будет курировать непосредственно Росгвардия. Предполагается, что десятиклассники, всего 25 мальчиков и девочек, будут обучатся огневой и строевой подготовке, основам военной службы, оказанию медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства уточнил, что такое решение приняли совместно с родителями учеников. В школу уже закуплено оборудование для подготовки ребят: это макеты автоматов, плакаты, наборы для оказания первой медицинской помощи, противогазы. Кроме того, ученики теперь будут носить специальную форму.
"Позже в школе будет также обустроен тир. Факультативы для ребят также будут проводить сотрудники Росгвардии", — отметил Жадаев.
Он добавил, что в Пермском крае уже есть классы, курируемые сотрудниками МЧС, где школьники учатся оказанию помощи пострадавшим при ЧС.
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