Первый в России кадетский класс Росгвардии открылся в Пермской школе

"Это первый подобный класс в российской школе, который будет курировать непосредственно Росгвардия. Предполагается, что десятиклассники, всего 25 мальчиков и девочек, будут обучатся огневой и строевой подготовке, основам военной службы, оказанию медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства уточнил, что такое решение приняли совместно с родителями учеников. В школу уже закуплено оборудование для подготовки ребят: это макеты автоматов, плакаты, наборы для оказания первой медицинской помощи, противогазы. Кроме того, ученики теперь будут носить специальную форму.

"Позже в школе будет также обустроен тир. Факультативы для ребят также будут проводить сотрудники Росгвардии", — отметил Жадаев.