Клычков рекомендовал лишить учителей свободы выбора

В ходе заседания правительства Орловской области 16 апреля был затронут вопрос об обеспечении школ учебниками на грядущий учебный год. По словам исполняющего обязанности руководителя департамента образования Владимира Агибалова, необходимо купить новые книги нового образца.

Он пояснил, что в 2014 году, когда полномочия по приобретению литературы для школ были переданы субъекту, федеральный реестр расширился до неузнаваемости. Это стало проблемой для всех регионов.

— Нет четкого базового перечня, который мы могли бы рекомендовать каждой школе, — отметил Агибалов. — Мы не можем ограничивать творческий полет. В рамках одной школы наблюдается преподавание математики в седьмых классах по трем разным программам. Педагоги имеют право заказывать три разных комплекта учебников. Мы будем стараться, хотя это не сильно популярная мера, но свободу выбора программ на региональном уровне скорректировать, — сказал Владимир Агибалов.

Чиновник посетовал, что сейчас в регионе прогнозируется закупка по семи издательствам. Такой подход вызвал критику врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова

— В том году закупить на 90 млн рублей, в этом еще раз? Мы так свободно рассуждаем о миллионах из-за свободы выбора. Свобода выбора в образовании имеет определенные границы: если школа богатая, то она может быть. Прежде чем выходить на закупки, вы должны просчитать обязательный минимум. Если у кого-то есть желание закупить учебники, пусть закупают, но никак не за бюджетный счет, — заявил Клычков.

Врио губернатора рекомендовал Контрольно-счетной палате провести проверку деятельности департамента образования в части приобретения школьной литературы.