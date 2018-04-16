Ещё
Апробация итогового собеседования по русскому языку пройдет в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Апробация итогового собеседования по русскому языку пройдет в Нижегородской области 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииАпробация итогового собеседования по русскому языку пройдет в Нижегородской областиАпробация итогового собеседования по русскому языку со школьниками 9-х классов пройдет в Нижегородской области 16 апреля.
Как пояснили в региональном минобре, итоговое собеседование по русскому языку — это новая форма мониторинга качества образования. Апробация пройдет в 135 школах, расположенных во всех муниципальных районах, городских округах региона, включая районы областного центра. Общее количество участников составит более 3 тысяч человек.
Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018-2019 учебного года станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9).
В ходе собеседования обучающимся будет предложено 4 задания:
1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по выбранной теме;
4) диалог с экзаменатором-собеседником.
Выполнение заданий одним обучающимся займет около 15 минут, включая время на подготовку.
Оценка будет осуществляться по системе «зачет»/«незачет». Результаты апробации не будут влиять на допуск обучающихся к ГИА-9 в 2018 году.
Нижегородская правда: последние новости
13 и 16 апреля проведут тестирование собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов Выксунский Металлургический Завод готовит кадры Расписание ЕГЭ не будет меняться в связи с проведением ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии221
Россиянин уехал на дачу и пожалел25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии295
Федеральный канал опозорился с Сирией120
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение