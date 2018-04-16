Апробация итогового собеседования по русскому языку пройдет в Нижегородской области

фото из архива редакцииАпробация итогового собеседования по русскому языку пройдет в Нижегородской области Апробация итогового собеседования по русскому языку со школьниками 9-х классов пройдет в Нижегородской области 16 апреля.

Как пояснили в региональном минобре, итоговое собеседование по русскому языку — это новая форма мониторинга качества образования. Апробация пройдет в 135 школах, расположенных во всех муниципальных районах, городских округах региона, включая районы областного центра. Общее количество участников составит более 3 тысяч человек.

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018-2019 учебного года станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9).

В ходе собеседования обучающимся будет предложено 4 задания:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по выбранной теме;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Выполнение заданий одним обучающимся займет около 15 минут, включая время на подготовку.

Оценка будет осуществляться по системе «зачет»/«незачет». Результаты апробации не будут влиять на допуск обучающихся к ГИА-9 в 2018 году.