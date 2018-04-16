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Полицейские рассказали школьникам о безопасности
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Полицейские рассказали школьникам о безопасности 

Ясенево 3 часа назад
Фото: Ясенево
Сотрудники полиции УВД по ЮЗАО в рамках операции «Дети России — 2018» провели профилактические лекции со старшеклассниками школ в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России — 2018».
Инспекторы ОПДН Отдела МВД России по району Ясенево провели для школьников профилактические уроки по безопасности. Сотрудники полиции совместно с членами одной из общественных организаций побеседовали и обсудили с учащимися школ №№1212, 2103, 1103 правила поведения в школе, на улице, в общественных местах и вблизи проведения массовых мероприятий. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Любовь Татарникова смоделировала и разобрала со школьниками различные критические ситуации, в которые подросток может попасть. Инспектор объяснила ребята как правильно себя вести, и куда звонить. Самое главное, по словам, Л. Татарниковой — в критических ситуациях научиться оставаться спокойным и собранным, и ни в коем случае не впадать в панику. Также полицейские рассказали несовершеннолетним об их правах и обязанностях и об уголовной и административной ответственности, которая может наступить в случае совершения правонарушений. Школьники и преподаватели поблагодарили гостей за интересную лекцию.
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