Калининградские таможенники перед ЧМ изучают английский язык 

Калининградские таможенники перед ЧМ-2018 изучают английский язык, сообщает пресс-служба ведомства.
С 2016 года уже прошли обучение на трехмесячных курсах 32 таможенника.
«Все они сдали экзамены и, получив удостоверение о повышении квалификации, успешно совершенствуют свои знания непосредственно на границе», — говорят в ведомстве.
На днях еще 10 человек с МАПП Мамоново, МАПП Мамоново-2, МАПП Багратионовск, МАПП Морское, Аэропорт Калининград и Балтийск приступили к обучению.
Итоговый экзамен по английскому языку состоится накануне прибытия иностранных гостей в область, за несколько дней до проведения в Калининграде первого матча ЧМ-2018.