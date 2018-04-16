Калининградские таможенники перед ЧМ изучают английский язык

Калининградские таможенники перед ЧМ-2018 изучают английский язык, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2016 года уже прошли обучение на трехмесячных курсах 32 таможенника.

«Все они сдали экзамены и, получив удостоверение о повышении квалификации, успешно совершенствуют свои знания непосредственно на границе», — говорят в ведомстве.

На днях еще 10 человек с МАПП Мамоново , МАПП Мамоново-2, МАПП Багратионовск , МАПП Морское, Аэропорт Калининград Балтийск приступили к обучению.

Итоговый экзамен по английскому языку состоится накануне прибытия иностранных гостей в область, за несколько дней до проведения в Калининграде первого матча ЧМ-2018.