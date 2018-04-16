В каждой третьей российской школе пренебрегают требованиями безопасности

Активисты ОНФ решили оценить соблюдение требований безопасности в российских школах. Они провели рейды в 424 учебных заведениях из 72 регионов Российской Федерации , оценивая здания школы, состояние столовых, санузлов, обустройство школьных дворов, прилегающих территорий и спортплощадок.

По результатам этих рейдов активисты пришли к неутешительным выводам: требования безопасности не соблюдаются в каждой третьей школе: нет ограждений по периметру учреждения, отсутствует контроль входа-выхода на территорию или в само здание, нет ответственного за безопасность. Как сообщает издание «Педсовет», часто функции охраны возложены на работника гардероба, сторожа или дежурного учителя.

При этом больше половины (53%) учебных заведений находятся в плохом (а некоторые — даже в аварийном) состоянии. Также у активистов есть масса претензий к состоянию санузлов и столовых. И лишь 22% школ не вызвали нареканий во время проверок.

Конечно, можно получить нужные знания и вырасти достойным человеком, несмотря на облезлые стены и древние парты. Но это не означает, что стоит позволять руководителям разного уровня пренебрегать требованиями элементарной гигиены и безопасности детей в школах,

прокомментировали активисты результаты рейдов.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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