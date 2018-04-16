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Эксперты ОНФ разработают «Народный стандарт качества работы школ»
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Эксперты ОНФ разработают «Народный стандарт качества работы школ» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» по результатам рейдов в школах разработают народный стандарт качества работы учебных заведений, в том числе и волгоградских, на основе мнения россиян.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу ОНФ, общественники с начала года проверили в 72 регионах 424 школы. Они оценивали обустройство школьных дворов, спортплощадок, состояние зданий, столовых, санузлов, соблюдение требований безопасности. Выяснилось, что в 53% образовательных учреждений внутренние помещения находятся в неудовлетворительном состоянии: в них протекает крыша, в классах и коридорах грязно, на стенах — сырость и грибок, здания находятся в аварийном состоянии или нуждаются в косметическом ремонте, а также реконструкции и замене инженерных коммуникаций. В каждой третьей школе не соблюдаются требования безопасности, отсутствуют стадионы и спортплощадки.
В четверти учебных заведений в туалетах неисправная сантехника, текущие трубы, нет горячей и холодной воды, предметов гигиены и перегородок.
Еще одной проблемой является плохое обеспечение безопасности дорожного движения вблизи школ. Возле 130 учреждений отсутствуют пешеходные переходы, «лежачие полицейские», необходимые дорожные знаки.
У 59 школ близко располагались точки продажи алкоголя или табака.
Отметим, только 93 учреждения из 424 не вызвали у экспертов нареканий. По результатам рейдов активисты направили в региональные органы власти обращения по устранению недостатков.
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