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Школьники и учителя присоединились к общегородскому субботнику
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Школьники и учителя присоединились к общегородскому субботнику 

Управа района Коньково 41 минуту назад
Фото: Управа района Коньково
В Москве стартовал месячник благоустройства. В минувшую субботу в столице прошел первый общегородской субботник. Горожане вышли на уборку родных парков, скверов, улиц и придомовых территорий. Прошли традиционные субботники и в школах района Коньково.
Так, в школе № 49 добровольцы очистили спортивные площадки от прошлогодних листьев, веток, травы, покрасили вазоны во дворах школы и детских садов, подмели мусор.
Ученики школы № 1273 вместе со своими родителями и педагогами приняли активное участие в субботнике. Они убирали территорию корпусов дошкольного и школьного образования, покрасили заборы, скамейки, клумбы.
А в школе № 17 на субботник вышли более 200 человек! Активистам необходимо было очистить газоны, собрать мусор, промыть асфальт и цокольные части зданий. «Работали все с огоньком, и уже к обеду пришкольные территории было не узнать. Чистота и порядок», — рассказали в пресс-службе школы.
Напомним, еще один субботник состоится 21 апреля.
(Фото: школа № 1273)
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