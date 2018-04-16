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День открытых дверей пройдет в школах искусств Карелии
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День открытых дверей пройдет в школах искусств Карелии 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Акция направлена на развитие художественного образования в республике.
По решению Совета директоров муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры и искусств Республики Карелия во вторник, 17 апреля, состоится Единый день открытых дверей в детских школах искусств республики, сообщает пресс-служба министерства культуры Карелии.
В этот день с 14.00 до 18.00 у всех желающих Калевальского и Пряжинского национальных, Лоухского, Кондопожского, Муезерского, Суоярвского, Сегежского, Прионежского районов (с 11.00 до 13.00), а также Петрозаводска (детская музыкальная школа при Петрозаводском музыкальном колледже им. К. Э. Раутио, Детская музыкально-хоровая школа, Детская художественная школа и Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева) появится уникальная возможность познакомиться с творческими коллективами, образовательными программами, которые реализуются в детских школах искусств республики, с правилами приема в образовательную организацию дополнительного образования.
День открытых дверей направлен на популяризацию деятельности детских школ искусств и развитие художественного образования в Республике Карелия.
По материалам: ptzgovorit.ru
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