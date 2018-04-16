Около 430 человек эвакуировали из школы в центре Москвы после короткого замыкания

В одной из школ в центре Москвы произошло которое замыкание без горения, до прибытия спасателей из школы эвакуировали около 430 человек, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник столичного ЦУКС МЧС РФ.

«В школе 2-я Тверская-Ямская улица, дом 46, строение 1 произошло короткое замыкание в электропроводке без горения, до прибытия пожарно-спасательные подразделений из школы были выведены около 430 учащихся и персонала», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.