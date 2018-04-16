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В Конькове привели в порядок школьные территории
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В Конькове привели в порядок школьные территории 

Коньково 57 минут назад
Фото: Коньково
Апрель в городе проходит под знаком месячника по благоустройству, во время которого жители принимают участие в традиционных субботниках. В минувшую субботу, 14 апреля, состоялся субботник и в районе Коньково. К нему присоединились также школы и детские сады.
В школе № 17 традицию субботника поддержали более 200 человек. Фронт работы был впечатляющим: требовалось очистить газоны, собрать мусор, промыть асфальт и цокольные части зданий. «Работали все с огоньком, и уже к обеду пришкольные территории было не узнать. Чистота и порядок», — рассказали в пресс-службе школы.
Сотрудники школы № 1273, ученики и их родители, бабушки и дедушки в солнечный субботний день тоже не сидели без дела. Одно удовольствие поработать в такую погоду на свежем воздух! Добровольцы убирали территорию корпусов дошкольного и школьного образования, покрасили заборы, скамейки, клумбы.
А в школе № 49 участники субботника очистили спортивные площадки от прошлогодних листьев, веток, травы, покрасили вазоны во дворах школы и детских садов, подмели мусор.
Субботник продолжится 21 апреля. Присоединяйтесь!
(Фото: школа № 1273)
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