Лучшего учителя года выберут в Приморье

В течение недели за звание лучшего учителя Приморского края — 2018 будут бороться 14 педагогов из муниципальных образований края.

Как отметили в краевом департаменте образования и науки, первым в Приморском краевом институте развития образования стартует полуфинал конкурса — «Учитель-профи». Три дня педагоги будут проходить конкурсные испытания под условными названиями «Визитная карточка», «Методический семинар» и «Открытый урок».

«За высокий титул будут бороться педагоги, успешно прошедшие заочный тур конкурса. Это учителя из Артемовского, Арсеньевского, Владивостокского, Находкинского и Уссурийского городских округов, Октябрьского, Спасского, Михайловского и Чугуевского муниципальных районов», — отметила и.о. директора департамента образования и науки Татьяна Хмель.

В четверг, 19 апреля, состоится финал конкурса ­«Учитель-мастер». Конкурсанты примут участие в трех испытаниях: «Мастер-класс», «Педагогический совет» и «Образовательный проект». А уже 20 апреля пройдет суперфинал — «Учитель-лидер». Главным конкурсным испытанием этого дня станет участие в заседании «Круглого стола образовательных политиков».

«В этот же день будут подведены итоги, определены победители и призеры, состоится закрытие регионального конкурса», — отметили в ведомстве.

Победитель регионального конкурса профессионального педагогического мастерства «Лучший учитель Приморского края — 2018» примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России».