Хабаровские студенты-хирурги стали в Москве «серебряными»

С Всероссийской Олимпиады по хирургии, которая состоялась в Москве , хабаровские студенты привезли «серебро». Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», учащиеся Дальневосточного государственного медицинского университета заняли второе место.

— Это была уже 26-я Московская студенческая Олимпиада по хирургии имени академика М. И. Перельмана. Наш вуз представляли 18 лучших студентов-хирургов, которые перед этим прошли конкурс регионального уровня. Большинство олимпийцев заканчивают в этом году обучение и поступают в ординатуру. А в будущем все они хотят остаться работать в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, — рассказали в пресс-службе вуза.

Кстати, студенты повторили успех прошлого года, тогда они также вышли на второе место. Как говорят сами участники, победу им принесла дополнительная подготовка, работа с практикующими специалистами.

— Это уже четвертая моя олимпиада такого уровня, можно сказать, что я уже ветеран. И для меня этот конкурс из года в год дает самое важное — уверенность в себе, реальную оценку своих сил. Призовое место нам помогли выиграть врачи хабаровских медицинских учреждений, они занимались с нами почти каждый день в течение нескольких месяцев, передали знания из своего клинического опыта, что очень помогло нам при прохождении конкурсов. Кстати, этот год для меня — своеобразная точка поворота, так как на носу уже выпускной. Скорее всего пойду в ординатуру, а затем планирую работать в Хабаровском крае, улучшать уровень медицины и дальше, — поделился мыслями с корреспондентов информационного агентства студент 6 курса лечебного факультета ДВГМУ Герман Емельянов.

Всего же на олимпиаде, которая проходила несколько дней, было больше 20 конкурсов: кардиохирургия, цереброваскулярная хирургия, микрохирургия, эндовидеохирургия, травматология и другие.