Ещё
40 тонн макулатуры собрали псковские школьники в рамках акции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

40 тонн макулатуры собрали псковские школьники в рамках акции 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Псковская область является участником Всероссийскогопроекта «Киноуроки в школах России», реализованного Автономнойнекоммерческой организацией «Центр развития интеллектуальных и творческих способностей „Интелрост“ (АНО ЦРИТС „Интелрост“).
Как рассказали в пресс-службе Государственного управления образования Псковской области, проект заключается в создании „киноуроков“ — детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения иметодических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, распространению традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.
В рамках проекта в Псковской области проходит благотворительная акция „Киноэкология“ по сбору макулатуры, в целях получения финансирования, минимально необходимого для реализации проекта.
Акция началась 12 марта и завершится 20 апреля 2018 года. За время проведения акции силами школьников Псковской области уже удалось собрать более 40 тонн макулатуры, что позволит приступить к началу съемок фильма, которые запланированы на 16 апреля 2018 года.
К участию в съемках были приглашены учащиеся образовательных организаций Псковской области, принявших участие в благотворительной акции по сбору макулатуры.
По итогам двух отборочных туров определился список детей, утвержденных на роль в фильме.
Школы, принявшие участие в акции „Киноэкология“, бесплатнополучают все ранее созданные „киноуроки“, дипломы участников и сертификат на получение будущего фильма, созданного общими усилиями учащихся образовательных организаций Псковской области.
АиФ Северо-запад: последние новости
Полиция рассказала о распространенных схемах мошенничества 22-летняя псковичка утащила с прилавка 20 плиток шоколада Из милиционеров в таксисты. Почему женщины выбирают мужские профессии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии77
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией233
«Грязная сторона раскованного поведения»28
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз28
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
00:49
В 15 московских парках запустят фейерверки
Новости Москвы Общество
01:00
Сухой фонтан откроют на территории «Лужников»
Новости Москвы
00:38
Собянин позвал всех в «Космос»
Новости Москвы
03:05
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:40
Никите Преснякову «плевать» на творчество Пугачевой
Шоу-бизнес
07:26
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию
Ближний Восток Армия
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение