40 тонн макулатуры собрали псковские школьники в рамках акции

Псковская область является участником Всероссийскогопроекта «Киноуроки в школах России », реализованного Автономнойнекоммерческой организацией «Центр развития интеллектуальных и творческих способностей „Интелрост“ (АНО ЦРИТС „Интелрост“).

Как рассказали в пресс-службе Государственного управления образования Псковской области, проект заключается в создании „киноуроков“ — детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения иметодических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, распространению традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.

В рамках проекта в Псковской области проходит благотворительная акция „Киноэкология“ по сбору макулатуры, в целях получения финансирования, минимально необходимого для реализации проекта.

Акция началась 12 марта и завершится 20 апреля 2018 года. За время проведения акции силами школьников Псковской области уже удалось собрать более 40 тонн макулатуры, что позволит приступить к началу съемок фильма, которые запланированы на 16 апреля 2018 года.

К участию в съемках были приглашены учащиеся образовательных организаций Псковской области, принявших участие в благотворительной акции по сбору макулатуры.

По итогам двух отборочных туров определился список детей, утвержденных на роль в фильме.

Школы, принявшие участие в акции „Киноэкология“, бесплатнополучают все ранее созданные „киноуроки“, дипломы участников и сертификат на получение будущего фильма, созданного общими усилиями учащихся образовательных организаций Псковской области.