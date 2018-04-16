В школе 1248 состоялось открытие пасхального фестиваля «Единство православных народов»

На празднике присутствовали многочисленные гости, в том числе и настоятель храма в честь Смоленской иконы Божией Матери в Фили-Давыдково протоиерей Леонид Олейников.

За диалогом, в рамках фестиваля, рассматривались возможные совместные проекты школы и соц. организаций с непременным условием — все они должны быть так или иначе связаны с темой Православия. Обмен полезной информацией заложил основу будущих взаимоотношений между школой №1248 и гос.учреждениями, Церковью, а также друзьями за рубежом. После обсуждений гости были приглашены в актовый зал.

Номера художественной самодеятельности, стихи, театрализованные представления усердно готовили ученики старших и младших классов под чутким руководством педагогов школы, а потому красочное действо, представшее перед зрителями, не отпускало до самого конца. Бурные аплодисменты и улыбки на лицах послужили лучшим доказательством того, что концерт доставил массу положительных эмоций всем кто присутствовал в этот день в зале.