Ученики и сотрудники вернулись в здание школы №1574 после короткого замыкания

Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Сергей Власов. Ученики и сотрудники школы №1574 вернулись в здание после сообщения о коротком замыкании. — Никакого возгорания и задымления не было. На место выезжали подразделения МЧС , в школе произошло короткое замыкание без горения на первом этаже. Пострадавших нет. До прибытия сотрудников МЧС администрация школы и ученики были выведены на улицу. В настоящее время все вернулись в здание, — сообщил «ВМ» дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве

Из учреждения эвакуировали 440 детей и 30 человек персонала. Пострадавших нет.

Замыкание произошло под адресу: 2-й Тверской-Ямской переулок, дом № 46, школа №1574.

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