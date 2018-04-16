В Самаре из-за плотной застройки школа № 107 оказалась перегружена в несколько раз

Самарские активисты проверили уровень укомплектованности классов в общеобразовательных учреждениях города. Выяснилось, что из-за плотной застройки Советского района школа № 107 оказалась перегружена в несколько раз.

По сведениям родителей, в общеобразовательном учреждении, рассчитанном на 320 учеников, сейчас обучаются 790 школьников.

— В новом учебном году количество классов в школе увеличат с 29 до 31. В общеобразовательное учреждение придет 850 человек, что нарушает все существующие санитарные и технические нормы, — рассказала член регионального штаба ОНФ Юлия Кочетова.

Инициативная группа попросила департамент образования провести дополнительную экспертизу, чтобы выяснить, насколько здесь возможна перепланировка учебных классов. Родители также предложили рассмотреть вариант приобретения в собственность города пустующего здания неподалеку от школы.

— Его можно использовать для переорганизации учебного процесса, — пояснили родители.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, самарские депутаты собираются изменить законодательство о строительстве жилья. Новый законопроект сделает невозможным массовую жилищную застройку без создания детских садов, школ, медицинских учреждений и других социальных организаций.