Ещё
В Самаре из-за плотной застройки школа № 107 оказалась перегружена в несколько раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

В Самаре из-за плотной застройки школа № 107 оказалась перегружена в несколько раз 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарские активисты проверили уровень укомплектованности классов в общеобразовательных учреждениях города. Выяснилось, что из-за плотной застройки Советского района школа № 107 оказалась перегружена в несколько раз.
По сведениям родителей, в общеобразовательном учреждении, рассчитанном на 320 учеников, сейчас обучаются 790 школьников.
— В новом учебном году количество классов в школе увеличат с 29 до 31. В общеобразовательное учреждение придет 850 человек, что нарушает все существующие санитарные и технические нормы, — рассказала член регионального штаба ОНФ Юлия Кочетова.
Инициативная группа попросила департамент образования провести дополнительную экспертизу, чтобы выяснить, насколько здесь возможна перепланировка учебных классов. Родители также предложили рассмотреть вариант приобретения в собственность города пустующего здания неподалеку от школы.
— Его можно использовать для переорганизации учебного процесса, — пояснили родители.
Чтобы избежать подобных проблем в будущем, самарские депутаты собираются изменить законодательство о строительстве жилья. Новый законопроект сделает невозможным массовую жилищную застройку без создания детских садов, школ, медицинских учреждений и других социальных организаций.
63.ru: последние новости
Расписание ЕГЭ в Самарской области подогнали под игры ЧМ-2018 «Фонд стал источником скандалов»: на СОФЖИ натравили ФСБ «Надо исправлять»: в школах Самары не обслуживают «тревожные» кнопки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии77
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией233
«Грязная сторона раскованного поведения»28
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз28
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
00:49
В 15 московских парках запустят фейерверки
Новости Москвы Общество
01:00
Сухой фонтан откроют на территории «Лужников»
Новости Москвы
00:38
Собянин позвал всех в «Космос»
Новости Москвы
03:05
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:40
Никите Преснякову «плевать» на творчество Пугачевой
Шоу-бизнес
07:26
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию
Ближний Восток Армия
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение