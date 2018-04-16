Лучшие учителя и воспитатели трудятся в Губкинском

На Ямале подвели итоги конкурса педагогического мастерства «Учитель года Ямала 2018», который проходил в Тарко-Сале.

Абсолютным победителем стала учитель информатики из Губкинского Татьяна Шмаленюк. Победителями — учитель истории и обществознания из Салехарда Юлия Сметанина и учитель начальных классов из Красноселькупского района Татьяна Дедкова. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила главный специалист отдела регионального развития окружного департамента образования Татьяна Шевяхова.

Лучшему учителю этого года вручили главный приз окружного конкурса — хрустального пеликана. Теперь она представит Ямал на всероссийском этапе конкурса.

Всего в окружном испытании приняли участие 13 педагогов, ставших победителями муниципальных этапов конкурса.