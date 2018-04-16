Школьников Карелии проверили на знание литературы и МХК

В исследовании качества образования приняли участие 3 городские образовательные организации и 2 сельские школы.

Карелии провели национальное исследование качества образования по литературе и мировой художественной культуре, сообщает пресс-служба правительства Карелии. В выборке участвовали 3 городские образовательные организации и 2 сельские школы.

В исследовании качества основного общего образования в 6-х классах по учебному предмету «Литература» принял участие 131 школьник, в 8-х классах — 219 учеников. По учебному предмету «Мировая художественная литература» участвовали 20 шестиклассников и 23 восьмиклассника.

Диагностическая работа по литературе рассчитана на 90 минут. В ней проверяется, насколько школьники овладели навыками смыслового чтения: понимание содержания литературных произведений, умение воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное, определять существенные особенности языка художественного произведения, видеть и различать позиции героев и повествователей. Школьники должны показать умение сравнивать произведения, сопоставлять литературные явления, факты, сюжеты, персонажей, жанры и приемы.

Диагностическая работа по «Мировой художественной литературе» рассчитана на 55 минут, она проверяет освоение художественной культуры с учетом многообразия ее видов, жанров и стилей.

Проверка заданий экспертами будет осуществляться в течение 20 дней.