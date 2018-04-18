В Подмосковье отремонтируют сотни школ и детсадов

Более 200 школ и детских садов планируется отремонтировать в Подмосковье в течение трех лет, до конца текущего года будет полностью завершен ремонт в детских учреждениях здравоохранения. Об этом в среду, 18 апреля, сообщается на сайте регионального правительства.

Ирина Смирнова. «Очень хорошо жителями воспринята программа, которая в этом году получает полномасштабное развитие — это капитальный ремонт детских садов и школ. Такой масштабной программы в Московской области давно не было, за три года будет отремонтировано более 100 школ и 100 детских садов», — сказала заместитель председателя правительства Московской области

Она также уточнила, что детские учреждения здравоохранения после ремонта оснастят современным медицинским оборудованием.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на строительство и реконструкцию домов культуры и детских школ искусств в этом году планируется направить шесть миллиардов рублей.

В мае 2017 года Воробьев заявил, что в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Глава региона также отметил, что система образования в области стабильно входит в пятерку лучших.