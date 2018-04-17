Количество желающих поступить в детские школы искусств Подмосковья увеличилось на 21 тыс. за пять лет

Об этом журналистам сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«Родители и дети очень быстро отреагировали на нашу программу по ремонту. За пять лет количество желающих поступить в школы искусств увеличилось на 21 тыс. : с 71 тыс. до 92 тыс. Причем популярны все специальности: и народные инструменты, и музыкальные, и вокальные, и хореография. В этом году мы впервые объявили электронную запись на собеседование. Запись была объявлена в воскресенье», — сказала О. Косарева.

Она уточнила, что запись будет продолжаться до 15 июня.