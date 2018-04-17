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Количество желающих поступить в детские школы искусств Подмосковья увеличилось на 21 тыс. за пять лет
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Количество желающих поступить в детские школы искусств Подмосковья увеличилось на 21 тыс. за пять лет 

Агентство «Москва» 17 апреля 2018
Фото: Экспресс-газета
Об этом журналистам сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
«Родители и дети очень быстро отреагировали на нашу программу по ремонту. За пять лет количество желающих поступить в школы искусств увеличилось на 21 тыс. : с 71 тыс. до 92 тыс. Причем популярны все специальности: и народные инструменты, и музыкальные, и вокальные, и хореография. В этом году мы впервые объявили электронную запись на собеседование. Запись была объявлена в воскресенье», — сказала О. Косарева.
Она уточнила, что запись будет продолжаться до 15 июня.
Раннее сообщалось, что О. Косарева в ходе заседания правительства Московской области предложила заменить около 3 тыс. 500 музыкальных инструментов, которые изношены по причине большого интереса к ним детей.
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