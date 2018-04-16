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Белому хакерству начали обучать хабаровчан
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Белому хакерству начали обучать хабаровчан 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Первая на Дальнем Востоке «Школа этичного хакера» открылась в Хабаровске. Уроки будут проходить на базе Тихоокеанского государственного университета. Как рассказывают организаторы, такие курсы позволят лучше узнать мир Интернета, компьютера, узнать коды и ключи шифрования и многое другое.
— Нашу школу могут посещать люди любого возраста. На сегодняшний день в учебный класс записались 30 человек от 11 до 30 лет, преимущественно новички в компьютерной области. Занятия для них будут проводить специалисты в области информационных технологий, программных разработок и администрирования, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» один из организаторов «Школы этичного хакера» Анна Фалеева.
Однако это пока еще пилотный проект — курсы продлятся до 31 мая, а проходить они будут каждую субботу с 16.00 в ТОГУ. По окончанию курсов, все участники получат сертификаты, которые можно предоставить по месту работы. Или предъявить при поступлении в вуз для дополнительных баллов.
— Эти два месяца станут пробными, мы изучим аудиторию и темы, которые наиболее интересны для них. А уже с сентября планируем запустить на постоянной основе, — уточняет Анна Фалеева. — Что же касается названия, то оно говорит о том, что в мире существуют не только «черные» хакеры, которые занимаются взломом и кражей информации. Есть и «белые», в нашем случае — «этичные», которые стоят на страже информационной безопасности.
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