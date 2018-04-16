Сегодня, 16 апреля, в устном собеседовании примут участие 1462 школьника Орловской области, сообщили в Региональном центре оценки качества образования.
Ученики проходят собеседование в своих школах. Ранее, 13 апреля, 5072 девятиклассника уже прошли устное собеседование по русскому языку.
— В этом году результаты устного собеседования не будут влиять на сдачу экзаменов. В будущем данная процедура станет условием допуска к государственной итоговой аттестации в 9 классах, — отметил директор регионального центра оценки качества образования Алексей Иванович Карлов.
На испытании школьникам за 15 минут предстоит выполнить четыре задания: выразительное чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, диалог с экзаменатором — собеседником, монологическое высказывание по одной из выбранных тем.
В ходе собеседования экзаменатор оценивает ответ школьника. Зачет получают участники, набравшие не менее 10 баллов из 19 возможных.
Сообщение Орловские девятиклассники впервые проходят собеседование по русскому языку появились сначала на РИА 57.