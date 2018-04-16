Орловские девятиклассники впервые проходят собеседование по русскому языку

Сегодня, 16 апреля, в устном собеседовании примут участие 1462 школьника Орловской области , сообщили в Региональном центре оценки качества образования.

Ученики проходят собеседование в своих школах. Ранее, 13 апреля, 5072 девятиклассника уже прошли устное собеседование по русскому языку.

— В этом году результаты устного собеседования не будут влиять на сдачу экзаменов. В будущем данная процедура станет условием допуска к государственной итоговой аттестации в 9 классах, — отметил директор регионального центра оценки качества образования Алексей Иванович Карлов.

На испытании школьникам за 15 минут предстоит выполнить четыре задания: выразительное чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, диалог с экзаменатором — собеседником, монологическое высказывание по одной из выбранных тем.

В ходе собеседования экзаменатор оценивает ответ школьника. Зачет получают участники, набравшие не менее 10 баллов из 19 возможных.